新北市林口區一處非法煉鋁工廠，多次遭人檢舉散發惡臭，環保局稽查重案組長期埋伏蹲點，更出動紅外線熱顯像儀空拍機拍照蒐證，發現廠區有明顯溫度變化，日前會同警方前往稽查，場內堆滿數百袋鋁渣、鋁錠成品，鍊鋁作業區超過100度餘溫，當場人贓俱獲；環保局依違反《空汙法》勒令業者停工，最重可處2000萬元罰鍰。

環保局表示，該煉鋁廠位於林口區寶斗厝坑山區，去年10月間常被民眾陳情有臭味飄出，稽查人員上門時業者辯稱「此處僅作為倉儲使用」，然而該廠區外面安裝數支攝影機且門禁森嚴，十分可疑，重案組隨後長期蹲點埋伏並以空拍機蒐證，發現有數百袋鋁錠誠品，悄悄被人運送出廠。

鍋爐還有100度以上高溫。（新北市環保局提供／許哲瑗新北傳真）

為了進一步收集作業證據，環保局重案組29日深夜以配有紅外線熱顯像功能空拍機蒐證，果然發現該廠區有明顯溫度變化，旋即會同林口分局警方前往稽查。

重案組使用紅外線熱顯像儀檢測。（新北市環保局提供／許哲瑗新北傳真）

廠員得知環保局與警方來意後，隨即關閉所有燈源及相關融爐設備，並且拒不開門。重案組則摸黑沿山旁小路進入廠區，並使用熱顯像儀，確認熔鋁作業區仍有100度以上餘溫，且發現數百及煉鋁廢料數十袋，罪證確鑿。

鍊鋁作業區超過100度餘溫。（新北市環保局提供／許哲瑗新北傳真）

環保局致電工廠謝姓負責人，謝男卻在電話中矢口否認，辯稱鍋爐溫度應為前幾日熱機餘溫，重案組與警方出示相關證據，業者才坦言冶煉鋁錠，並提到近期有參加工廠輔導說明會，後續會配合改善作業。

環保局表示，業者未領有固定污染源設置及操作許可證逕行運作，已違反空氣污染防制法第24條，環保局當場依法告發並命立即停工，最重可處2000萬元罰鍰。

(中時 )