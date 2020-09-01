大陸人氣真人秀《中餐廳》第4季開跑，這回請動華劇女神趙麗穎來助陣，也因為是第一次參加，所以她在節目中的表現都受到熱烈關注，但製作單位似乎不想讓她走聰穎賢慧路線，趙麗穎屢遭剪輯黑化，製作單位甚至還將這些負面素材整理成「戰報」當作節目宣傳，讓敬業的趙麗穎罕見發飆，透過工作室發表聲明，痛斥節目組「令人極度的氣憤與失望」。

《中餐廳》最新一季播出後，趙麗穎的部分被網友懷疑遭到了製作單位的「惡魔剪輯」，面對批評聲浪，《中餐廳》官方微博昨(8/31)發文道歉，「反省悔過一下午，官微君前來道歉！因為標題內容審核不仔細，導致大家誤會。初版戰報中，所有截圖文章正文內容，其實都是在支持趙麗穎」，表示已就這件事情跟趙麗穎溝通道歉，保證不為例，「都怪眼花看錯了，馬上重新配眼鏡！」，但看似俏皮的道歉文卻沒能平息眾怒，反挨轟態度輕浮，毫無誠意。

趙麗穎聲明全文。(翻攝自趙麗穎工作室微博)

而在《中餐廳》發道歉文後，趙麗穎也透過工作室發表聲明，本以為低調的她會表示接受，沒想到趙麗穎是表態完全無法接受，她解釋自己無論是拍攝或宣傳，都是完全配合且信任節目組，並保持良好溝通，萬萬沒想到節目組會將節目期間的不實討論做成戰報來廣泛宣傳，「極大程度的傷害了趙麗穎女士及一直支持趙麗穎女士的粉絲與觀眾，令人極度的氣憤與失望！」。

聲明中提到，趙麗穎曾說：「我不是來做真人秀節目的，我是來和大家一起開餐廳的」，強調事後節目組有道歉並溝通，但是造成的傷害已無法挽回，趙麗穎方面於是提出三點聲明，首先要求節目組就這次失誤揪出源頭並給予處置，第二是拒絕任何關於趙麗穎的不實剪輯或不實引導，最後則是撂話「如再有類似爭議情況發生，趙麗穎工作室將停止所有對《中餐廳》的配合宣傳！」，好脾氣明顯被這次的惡魔剪輯事件消磨殆盡。

(中時新聞網)