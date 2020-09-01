夏日高溫炎熱，許多騎乘機車的騎士，等待紅綠燈簡直就是「酷刑」，有些騎士則會躲在大客車旁，但往往因視線死角，造成無法挽回的悲劇。讓許多民眾盼能夠搭建遮陽棚供騎士遮陽外，也能提高用路安全。但有網友近日發現某地方上的遮陽棚，似乎是白建了。

該名網友於《爆怨公社》貼出他所拍下的照片，只見高雄某一處「機車停等區遮陽設施試辦計畫」，而遮陽棚下方的機車停等區，僅有一根電線桿的影子，並未有其他的陰影，等同於騎士若在這遮陽板底下，還是會接收到陽光強烈照射，可想而知此遮陽棚並未發揮效用。

高雄某處遮陽棚被網友認為根本毫無用處，反而更像是遮雨棚。（圖／翻攝自爆怨公社）

不少民眾看了文章後留言說道，「 原來是遮雨棚啊，我還以為是遮陽板呢」、「太低能了吧 太陽會移動啊」、「颱風天會不會多一個危險」、「陰影比樹枝還細⋯⋯」。不少網友也明白日照屬東升西落的原理， 「若太陽如果斜射。大家不是就上人行道了哈哈」、「知道陽光照射角度會變嗎？市政府」。

不過慢車道上有遮陽棚是貼心的政策，也是地方政府的美意，除了設置遮陽棚、縮短交通號誌秒數外，最佳的方式還是多種植樹木，讓其達到遮蔭、美化環境之效果。

(中時新聞網)