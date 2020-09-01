全國路口安全大執法於今正式上路，台南市警察局交通大隊長隊長上午率隊於公園南路及公園路口加強宣導，針對車輛未禮讓行人、行人違規穿越馬路及闖紅燈等違規項目逕行取締，現場也發現一輛小貨車於紅燈停等時佔用機車停等區，警方則上前宣導，指示車輛向後退。

今日一早台南市交通大隊於各地區開始執行，新營明智路及中正路口已有警方開出1200至3600元罰單，違規內容則是車輛未依規定禮讓行人，而白河中山路及康樂路口同樣也有民眾發生違規狀況。

公園路及公園南路口，警方於現場向民眾宣導。

市警局表示，執法重點將著重於永康區中華路與中正南路口、中西區西門路與民族路口、南區西門路與健康路口，北區公園路與公園南路口等易肇事路口。

公園路及公園南路路口，警方架設攝影機加強取締。

台南市交通警察大隊大隊長翁誌宏指出，所有的交通事故，在路口發生的比率為6成，而台南市今年1至7月與行人發生的交通事故高達606件，其中又有12人死亡。

若要避免荷包大失血，民眾務必遵守此次執法重點，包含「汽機車轉彎或行經行人穿越道不禮讓行人優先通行者」、「闖紅燈」、「行人未依規定穿越道路或行走人行穿越道」等，皆有可能吃上罰單。

(中時 )