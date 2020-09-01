德國與義大利的通膨數據不如預期，金融股應聲走低，受此拖累，周一歐洲股市盤中由升轉跌，且受到美股走勢影響，歐股尾盤加速下跌，終場幾乎收在全日最低點。

周一收盤，泛歐Stoxx 600指數下跌0.62%，收在366.51點，8月收漲約2.9%，但距離疫前高點仍差約15%。

受惠於解封效應，旅遊休閒股8月上漲近15%，表現最佳。由於對疫情發展高度敏感，該類股仍是今年以來表現最差的族群。

德國與義大利公布的8月通膨數據意外疲弱，對利率走勢敏感的金融股首當其衝，對歐洲股市的打擊最大。歐盟將於周二公布通膨數據，市場普遍預期該數據仍將落後歐洲央行設定的通膨目標，這可能促使歐洲央行向市場挹注更多資金。

周一英國股市因國定假日休市。德國DAX指數收跌0.67%，法國CAC 40指數收跌1.11%，義大利富時MIB指數收跌1.04%，西班牙IBEX 35指數大跌2.29%。

(時報資訊)