台積電（2330）力抗空頭，股價開高3.5元達430元。盤中漲幅擴大至漲6元達432.5元，回攻月線關卡之上，試圖穩住台股。

台積電ADR 31日下跌1.19美元跌幅1.48%，每股約為新台幣467.99元。台積電周一開高走低，收低為426.5元，連續第三天走低，外資連三天賣超，累計三天共賣超37149張。

因台積電股價與台積電ADR的價差擴大至41元，加上台積電大客戶蘋果（Apple）股價續攀高，以及蘋果公司擴大自製晶片，也找上台積電代工，使得台積電買盤逢低進駐。

蘋果於今年度線上全球開發者大會（WWDC）宣布，將以自製的Apple Silicon晶片配置在年底推出新電腦。市場近期又傳出，蘋果將配合Apple Silicon推出自行設計的GPU，傳出蘋果將採用台積電5奈米生產繪圖處理器（GPU）。

台積電第三季展望樂觀，預期將受惠於5G智慧型手機、高效能運算和物聯網相關應用，帶動其5奈米及7奈米製程之強勁需求，第三季合併營收預計介於112億美元到115億美元之間，將創新高，比第二季的103.8億美元增長7.9~10.8%，優於預期。台積電全年美元營收將成長逾2成，且再創新高，亦優於原先預期，並未受到大客戶華為影響。

(時報資訊)