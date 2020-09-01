變壓器廠—迅德(6292)受惠客戶轉單效應，醫療、工業及通訊等各產品線訂單強勁，7月合併營收1.25億元，為107年8月以來新高，在客戶訂單湧入下，迅德訂單已滿至年底，迅德亦審慎樂觀看待下半年業績，預估下半年業績將比上半年好，公司將力拚今年業績有去年水準。

迅德是國內少數主攻變壓器廠商，產品應用包括工業電源、醫療、通訊設備，事務機、大型特殊照明及車用等，其中車用產品主要為應用於引擎充電系統、電池充電系統及車用音響電源變壓器，醫療設備產品涵蓋醫療用X光設備、應用在核磁共振醫療設備的變壓器及醫療用照明電源等，通訊部分主要是大型伺服器、通訊用交換機上的電源及電視機上盒內部使用的電源變壓器等，照明產品為一般照明用電源變壓器，以及應用於遊戲機/收銀機/繪圖機/電子白板/露營車電源等商用設備工業設備及電力系統產品，由於公司產品具立基及獨特性，讓公司業績一直很穩定。

由於大陸地區生產成本自幾年前開始年年高漲，迅德在菲律賓建立外包協力廠，讓公司成為中美貿易戰及新冠肺炎疫情供應鏈移轉的受惠者，今年上半年雖然受到新冠肺炎疫情影響，但公司第2季在本業回穩，業外也不錯下，單季稅後盈餘為9168萬元，單季每股盈餘為1.96元，累計上半年每股盈餘為1.18元。

受惠於客戶訂單湧入，迅德7月合併營收回升到1.25億元，為107年8月以來新高，由於客戶訂單強勁，迅德表示，目前菲律賓廠區訂單已滿至年底，下半年會比上半年好，公司將力拚全年業績與去年持平。

(時報資訊)