鴻海（2317）集團旗下夏普（SHARP）將在15日歡慶公司創立108周年，會長暨執行長戴正吳表示，未來2周將陸續公布新產品、服務及技術消息，並在全球展開「創立108年誕生慶」系列活動，透過實踐事業願景、穩定成長2大主軸，使公司持續朝前邁進。

戴正吳表示，夏普自2016年8月公司進入新體制以來的4年期間，推動事業變革轉型「Transformation」方針，並制定嶄新的事業願景「8K＋5G和AIoT改變世界」，展望在未來100年可持續成長。

戴正吳說明，夏普以電視、生活家電、智慧型手機和商用設備等現有業務為基礎，致力於8K設備和技術的開發、智聯網（AIoT）商品拓展及AIoT平台建設，並進行8K＋5G系統的整合服務、發展5G相關業務、擴展COCORO LIFE服務及加強雲端服務。

戴正吳指出，透過上述橫向和縱向的整體發展，夏普將從以往以硬體與設備為主的事業，朝向成為結合軟硬體及科技服務的多元系統、提供解決方案為主的事業體永續前進。

展望後市，戴正吳表示，夏普將持續在智慧家庭、娛樂、智慧辦公室等擅長的業務領域，同時在健康、教育、安全、工業、車用新領域努力，期盼在每個領域建立新服務和解決方案。

其中，面對現今狀態持續嚴峻的新冠肺炎疫情，以及日本和其他先進國家目前面臨的人口老齡化等社會問題等，夏普將更加關注健康、醫療和長照關懷領域的合作。

戴正吳透露，在接下來的2周內，夏普將持續公布新產品、服務和技術等相關消息，並透過線上虛擬與線下實體方式展示最先進技術與商品，同時在全球各地陸續展開一系列「創立108年誕生慶」促銷活動。

戴正吳表示，透過在上述8個事業領域的努力，夏普能為客戶提供公司獨有的附加價值，與客戶共同為社會做出貢獻，透過實踐「事業願景」和「穩定成長」二大主軸，真正做到「Realization」、具體落實事業願景，帶動夏普持續朝前邁進。

(時報資訊)