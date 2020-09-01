He's got n̶e̶x̶t̶ now.



Join us in welcoming Bronny James to FaZe Clan 👑 pic.twitter.com/bbWAPUqHJr — FaZe Clan (@FaZeClan) August 30, 2020

湖人球星詹姆斯(LeBron James)的長子「布朗尼」不只球技了得，他也很會打電玩，可能厲害到足以上場比賽的程度。電競團隊FaZe Clan本周宣布把15歲的布朗尼收入隊伍，稱為「FaZe Bronny」，這讓他在進入NBA之前就能因此取得為數不少的關注。

當然布朗尼早就是名人了，他在實況頻道Twitch的追隨者超過33萬人，他在Tik Tok的帳號更有430萬追隨者。布朗尼擅長玩競技類的《要塞英雄》與《決勝時刻：現代戰爭》。

這支團隊上周還宣布七六人控衛西蒙斯(Ben Simmons)將擔任他們的贊助者與代言人，加上原先的熱火隊里歐納德(Meyers Leonard)、NFL鋼人隊外接員JuJu Smith-Schuster，讓他們成為具有球類運動員色彩的隊伍。

不過電玩終究是布朗尼的「副業」，他的主戰場還是在籃球。布朗尼目前就讀洛杉磯的私校Sierra Canyon高中，這是詹姆斯加盟湖人之前就幫他選定了。他身高188公分、體重79公斤，主打控衛。最快2023年可以投入NBA選秀。

美媒ESPN選出2023梯全美前25位高中好手，布朗尼只排名第24順位，總評89分，跟他父親當年相差甚遠。但以老詹天下第一人的影響力，要把布朗尼弄進聯盟應該不難。

(中時新聞網)