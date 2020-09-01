計程車駕駛疑精神不濟 連續擦撞2車翻覆 11:132020/09/01 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市桃園區楊姓計程車駕駛沿著建國路行駛，疑似精神不濟連續擦撞大客車、自小客車而翻車。（翻攝照片／賴佑維桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市桃園區楊姓計程車駕駛沿著建國路行駛，疑似精神不濟連續擦撞大客車、自小客車而翻車，警方獲報趕抵現場，發現僅有駕駛手腳輕微擦傷，3人均無酒精反應，肇事責任由警方釐清中。 桃園警方表示，楊男疑似精神不濟，在建國路101號前，連續擦撞藍姓男子駕駛的大客車、吳男駕駛的自小客車翻覆，員警獲報趕抵，發現僅有楊男手腳輕微擦傷，肇事責任由警方釐清中，警方呼籲駕駛人，若感到疲倦應於適當處所停車休息，待精神恢復後再上路。 (中時 ) #計程車 #建國路 #精神不濟 #大客車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 花蓮86歲老翁變換車道不當猛撞安全島 人車翻覆當場死亡 15:032020/08/31 社會 駐韓美軍裝甲車與SUV發生車禍 4人死亡 16:432020/08/31 軍事 南投母女騎車慘遭廂型車撞飛 幼女天倫夢碎 20:382020/08/31 社會 男深夜酒後騎車撞上前方停放車輛 機車零件散落一地當場失去生命 13:062020/08/31 社會 台南媽駕車送5歲女開學 酒駕男逆向正面對撞 母女幸運輕傷 12:142020/08/31 社會 包偉銘之子包庭政車禍纏訟4年 再賠100多萬 09:252020/09/01 社會 砂石車化身東海岸殺手 台11線跨越雙黃線連超4車 網友竟力挺 16:172020/08/31 社會 盧姓司機列為涉案嫌疑人 警採檢車內指紋扣押一秘密文件 08:052020/09/01 社會 撞鄰車再撞安全島 86歲翁不治 04:102020/09/01 地方新聞 男好心請灑水車司機喝西瓜汁 竟加料下藥洗劫財物 15:082020/08/31 社會 社會熱門新聞 失聯高雄少女竹東尋獲 竟藏在4樓密室夾層 - 社會 高雄少女在哪裡？淡水找到車 37歲駕駛：她在永和搭便車 - 新聞 大叔駕駛認了！盧男承認曾載失蹤高雄少女往返新竹永和 - 社會 正妹缺錢找竹科男借 被騙砲還偷拍激戰影片嗆「好會叫」 - 社會 道上兄弟爆料館長 一句話揭陳之漢私下為人 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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