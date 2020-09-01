桃園市桃園區楊姓計程車駕駛沿著建國路行駛，疑似精神不濟連續擦撞大客車、自小客車而翻車，警方獲報趕抵現場，發現僅有駕駛手腳輕微擦傷，3人均無酒精反應，肇事責任由警方釐清中。

桃園警方表示，楊男疑似精神不濟，在建國路101號前，連續擦撞藍姓男子駕駛的大客車、吳男駕駛的自小客車翻覆，員警獲報趕抵，發現僅有楊男手腳輕微擦傷，肇事責任由警方釐清中，警方呼籲駕駛人，若感到疲倦應於適當處所停車休息，待精神恢復後再上路。

(中時 )