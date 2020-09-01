北市創校逾70年的私校育達高職，今年6月起改名為「育達學校財團法人台北市私立普林思頓高級中等學校」，還增設了國際高中、國際國中部2班以及國際小學部3班。但卻被爆出小學部開學僅招收到1名學生， 原因疑似是每學期學費竟高達41萬元。教育局表示，學校9月底前仍可繼續招生，即便只有1名學生仍須上課。校方則無回應。

教育局6月24日曾發函給各校，表示私立育達高職從今年6月15日起，正式更名為「育達學校財團法人台北市私立普林思頓高級中等學校」，除了更改原本校名，還結合雙語教學，並增設國際高中、國際國中部、國際小學部等，原先已入學的學生，包括受教權、課程完全照舊，不受影響。

但昨日適逢各校開學，剛創立的普林思頓國小部，卻只有1名學生繳完學費，外傳疑因普林思頓小學部每學期學費，要價高達41萬元，比起許多私立小學昂貴許多，才導致開學只有1名學生報到。

教育局主祕陳素慧表示，私立學校要9月底才會將報到名冊交給教育局，因開學後的學生數仍可能變動，現在育達招生狀況，教育局並不知道，但在9月底前，校方仍可繼續招收新進學生，不過即便只有招收到1名學生，也須正常上課。

記者致電育達高職校長劉育仨、兼任公關事務的校務主任，均未有回應，國小部則說，需由管理公關事務人員發言，可能現在都還在開會中。

(中時 )