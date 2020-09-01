蔡政府將於明年元旦擴大開放美豬、美牛進口，遭在外界痛批。對此，國民黨立委葉毓蘭「蛋蛋的哀傷」，列舉12種台灣用豬內臟的小吃，質問政府如果真的開放美豬，這些食品若一不小心超標，對台灣人的身體造成傷害怎麼辦？

蔡英文總統宣布開放含瘦肉精美豬、30月齡以上的美牛進口，引起在野黨強烈反彈。對此，葉毓蘭31日在臉書發文指出，俗稱瘦肉精的「萊克多巴胺」，大多會殘留在牛豬的肌肉組織和內臟中，就算經過烹煮，還是有可能累積在人體內，吃多了可能對心血管和生殖系統，造成危害；因此，各國訂定的殘留容許量，都不相同；美國、加拿大、紐、澳，因為不吃內臟，所以依照部位分別訂出，10到200ppb不等的標準，但是，會吃內臟的歐盟和中國則是禁止檢出。

葉毓蘭憂心表示，所謂的時空環境不同，與國際接軌云云，就像詐騙話術。我們平常愛吃的黑白切、四神湯、大腸麵線，以及產婦坐月子的麻油腰花，都是內臟！如果來自美國，小心一定會超標，會造成不可挽回的傷害！

而葉毓蘭並附上一張圖，圖裡面顯示如果政府真的開放美豬，那麼粉腸、豬腦湯、四神湯、豬肚湯、麻油豬心、滷大腸、麻油腰子、炒豬肝、豬血糕、豬軟管、豬脆管、肝連這12種豬內臟食品都很有可能會陷入食安危機。最後葉毓蘭更直言「蛋蛋的哀傷」。

(中時新聞網)