全球最大投資管理公司之一的紐約梅隆投資管理（BNY Mellon Investment Management）宣布，公司已獲得證券投資顧問事業（SICE）營業執照，並成立台北辦事處以及任命朱戌文為台灣負責人。

投顧事業營業執照允許紐約梅隆投資管理透過參與會議，以及舉辦當地研討會，加強與台灣客戶的關係，並提高其業務的品牌知名度。除了新成立的台北辦事處，紐約梅隆投資管理在亞太地區還有另外六個據點，包括香港、新加坡、上海、雪梨、東京和首爾。

紐約梅隆投資管理全球經銷主管Matt Oomen表示，作為一個以投資者為先的企業，意識到需要跟不斷成長的台灣客戶群有更強大的連結，並且提供在地支援。我們很高興能夠在台北獲得這項營業執照，因為將能夠為台灣客戶帶來最完整的服務：我們旗下八家世界一流的投資公司具有專業技術，並且以全球最值得信賴的投資夥伴之一紐約梅隆的實力、穩健和全球影響力為後盾。

2019年7月，紐約梅隆投資管理聘請台灣合庫投信作為其台灣總代理。

紐約梅隆投資管理亞太區（不含日本）總監Doni Shamsuddin指出，台灣是我們在亞太地區的戰略市場之一，取得SICE營業執照，是我們大中華區擴張計劃中重要的一環。我們將繼續致力於發展我們在台灣的機構業務，同時也跟我們的總代理合庫投信保持密切合作，提供卓越的投資服務和領先業界的客戶體驗。

為了擴大公司在台灣的業務足跡，紐約梅隆投資管理任命朱戌文為台灣負責人，並任命Jessie Chen為業務發展經理。常駐台北的朱戌文將帶領團隊服務本地客戶，並驅動台灣業務成長。朱戌文在2016年加入紐約梅隆投資管理，原任機構經銷副總裁。Jessie Chen則在過去四年任職貝萊德的中介銷售副理。

Shamsuddin表示，朱戌文在資產管理產業擁有豐富經驗，對公司也有深刻瞭解，加上紮實的在地知識，相信她領導的團隊將成功在台灣拓展業務。

紐約梅隆投資管理於1996年在亞太地區設立辦事處。母公司紐約梅隆早在1973年就開始在台灣開展業務，先是作為一家商業銀行，後來在1995年成立國際金融業務，為美國零售客戶提供服務。

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