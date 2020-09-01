馬刺本季中斷連續23季闖進季後賽的紀錄，因此傳聞有專家建議馬刺應該開除功勳教頭帕波維奇，接下來才有進步的空間。

帕波維奇在1996年正式接掌馬刺兵符，至今24個賽季，雖然首季僅17勝，但獲得選秀狀元籤，成功得到鄧肯，並且與「海軍上將」大衛羅賓生組成雙塔，隨後又簽下「法國小跑車」帕克以及阿根廷妖刀吉諾比利，帕波維奇在眾星雲集的黑衫軍中充分展現出最佳教頭本色，幫助馬刺奪下5座總冠軍，個人也摘下3次年度最佳總教練殊榮。

馬刺在帕波維奇的坐鎮下創下連續18季單季50勝以上的紀錄、連續22季闖進季後賽，雙雙創下NBA史上新猷，生涯1277勝、614敗、勝率67.5%，勝場數高居NBA之首。

然而2017-18賽季開始，馬刺的整體狀態下滑，最主要的原因是鄧肯退休，帕克與里歐納德相繼出走，吉諾比利也退役，本季只拿到32勝，勝率45.1%，中斷連續22季勝率超過五成的紀錄，因此，外界認為高齡71歲帕波維奇的執教功力已不行了。

根據美國媒體報導，某位球隊高層在受訪時被問及，如果他是馬刺實權人物的話，整頓球隊的第一刀就是拔到帕波維奇的兵符，因為帕波維奇已成為阻礙球隊前進的動力，所以只有讓帕波維奇走人，馬刺才能重新組裝上陣。

然而，帕波維奇最讓人津津樂道的地方就是擅長讓平庸無奇的球員在他手上發光發熱，也就是他是一位慧眼識英雄的教頭，憑藉手上5枚冠軍戒，一旦離開聖安東尼，將立刻成為其他球隊高捧鈔票祈求他入隊的熱門總教練人選。

(中時 )