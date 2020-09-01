中印軍隊在兩國邊境再生摩擦，恐觸發新一輪肢體衝突。中國外交部1日發表新聞稿，引述中國外長王毅表示，中國始終致力於維護中印邊境地區穩定，不會主動採取舉動使事態複雜化、擴大化，但也會堅定維護自身的主權和領土完整。王毅稱，中印邊界還沒有劃定，所以存在爭議，中方願意跟印方通過對話管控好各種問題，但這些問題應當放在雙邊關係的適當位置上。

法國當地時間8月30日，外長在法國國際關係研究院發表演講並回答現場嘉賓提問，中國外交部1日刊出。

雷諾集團名譽董事長施韋澤提問王毅，從維護多邊主義的角度談談中國和兩個鄰國—印度、日本之間的關係。

王毅回答，中國奉行睦鄰友好政策，希望同所有鄰國長期穩定友好相處。中國歷史悠久，又是世界上鄰國最多的國家，漫長的歷史交往中總會留下這樣那樣的問題。中國願意本著與鄰為善、以鄰為伴的態度，同周邊鄰居通過友好協商解決好歷史遺留下來的問題。同時重要的是要向前看，共同實現發展繁榮，共同維護地區和平穩定。

王毅指出，中國始終願意在以史為鑑、面向未來基礎上，同日本發展長期穩定的友好關係。2020年是二戰結束75週年，是一個反思的年頭。應該從中吸取教訓，絕不能讓歷史的悲劇重演。「我認為日本國內也有越來越多的人士是這樣看的。我相信中日關係會繼續沿著改善的大方向向前發展」。

王毅又指，中印關係最近引起各方關注，我想告訴大家的是，中國始終致力於維護中印邊境地區穩定。中國不會主動採取使事態復雜化、擴大化的舉動，當然中國也要堅定維護自身的主權和領土完整。

中印邊界還沒有劃定，所以總會有這樣那樣的問題，中方願意跟印方通過對話管控好各種問題。同時，這些問題應當放在雙邊關係的適當位置上。王毅提到中國國家主席習近平和印度總理莫迪多次會晤，達成很多重要共識。比如不要「龍象相爭」，而應「龍象共舞」，「1加1不是等於2，而是等於11」等。

王毅認為，兩國各部門應當落實好這些重要共識。中國和印度都是具有悠久文明的東方大國，兩國比鄰而居，彼此互補性很強。中方願意加強兩國互利合作，以幫助印度加快自身發展。中印也都是發展中大國和新興經濟體代表，應共同在國際舞台上維護好發展中國家的正當權益，為新興經濟體營造更加廣闊的發展空間。

(工商 )