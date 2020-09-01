館長直播還原槍擊案 高大成：射這裡就是要他命

網紅「館長」陳之漢上月28日凌晨遭到槍擊，震驚社會，23歲槍手自行投案，供稱因性騷擾糾紛報復。但外界一致認為內情不單純，各種傳聞不斷，據周刊爆料，館長因跨足「百億海鮮網購市場」，擋人財路，遭人以200萬代價要他的命。

館長遭槍擊後，各種傳聞不斷，包括他太高調讓人看不順眼、台中開健身俱樂部旗艦館與黑道發生糾紛等。

館長中槍後，30日首度在直播中露面，躺在病床上他指出，兇嫌「第一槍對著我頭開」，還好他用手擋住，才保住一命。他認定「這是買凶殺人」，直說「這個稍微有點智商都知道」。

據《鏡週刊》報導，道上傳聞，館長確實是遭到「買兇殺人」，他近期跨足海鮮網購，甚至揚言要獨佔高達百億元的市場，還說別人的產品「有下藥」，因此引來殺機，遭藏鏡人花200萬元要他命。

23歲兇嫌劉丞浩槍擊館長後，立即帶槍投案，還找來2名律師費每小時約1萬元的王牌大律師陪偵。而他使用的槍，疑似「沙漠雛鷹」傑里科941手槍，是「沙漠之鷹」的兄弟版本，國內黑市價格上看50萬，身為無業啃老族的劉男哪來的大手筆，種種跡象都讓人懷疑幕後有藏鏡人。

就連劉男的家人也無法相信他有資源買槍、請王牌雙律師，劉男的鄰居也說，他雖然身上有刺青，但看起來就像是個小屁孩，不像混黑道，懷疑應該是被慫恿或有人教唆。

(中時新聞網)