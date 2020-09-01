台灣高鐵9月26日（六）增開通勤時段班次資訊。（高鐵提供）

潘千詩／台北報導

中秋連假高鐵車票周四開賣！台灣高鐵公司今日表示，今年中秋疏運期為期6天，將加開188班次列車，總計疏運期間提供1057班次列車，自3日凌晨零時起，旅客可透過「T Express」手機購票系統、高鐵合作之便利商店、網路及語音訂票系統，或於車站營業時間至自動售票機及售票窗口，一次預購疏運期間所需車票。

2020年中秋節共4天連假，高鐵為滿足旅客返鄉及出遊需求，規劃9月30日（三）至10月5日（一）共6天為中秋疏運，期間加開南下89班、北上99班次列車，6天共提供1057班次旅運服務。

高鐵表示，因應連假期間旅運需求特性，調整自由座車廂數，各車次分別配置有3至5節不等自由座車廂，持定期票、回數票及悠遊卡／一卡通聯名卡（需開啟自動加值功能）之旅客，可直接感應進站。

中秋疏運期間，高鐵維持「早鳥優惠」及「大學生優惠」，旅客於搭車日前5至28天購票，就有機會享早鳥65折、8折或9折優惠；同時，疏運期間仍可使用「商務車廂限量升等」、「標準車廂卡友優惠」，歡迎旅客多加利用！

由於9月26日（六）為補上班日，台灣高鐵26日當天除增開4班次北上列車外，並調整部分通勤時段車次之自由座車廂數，以加強服務通勤旅客。同時，各車次對號座車票目前開放預購中，歡迎有需求的旅客多加利用。

(中時 )