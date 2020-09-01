新冠肺炎疫情發生，國人更加重視健康議題，國父紀念館邀請肝病防治學術基金會執行長、台大醫院家庭醫學部兼任主治醫師粘曉菁，於5日下午2時30分在1樓演講廳主講「新冠病毒後的長壽健康要訣」，教大家如何消脂保肝、防癌保健康。

粘曉菁為台灣大學臨床醫學研究所博士及陽明大學公衛所兼任助理教授，專研家庭醫學、肥胖醫學及脂肪肝防治，曾赴美國哈佛醫學院研修AI（人工智慧）。10多年前受恩師台大醫學院名譽教授許金川醫師感召投入肝病防治，從醫學中心轉往非營利的肝病防治學術基金會擔任專職醫師。

粘曉菁跟隨許金川秉持「醫病一家親」的精神，結合社會愛心力量，接續協助成立全民健康基金會、好心肝基金會，粘曉菁現任3個基金會的執行長，以與時俱進的創新理念，與基金會同仁共同為拯救肝苦人而努力。

肝病防治學術基金會於26年前，由台大醫學院宋瑞樓教授及許金川籌設成立，在各界善心人士愛心支持下，深入全台各偏鄉及山地離島，已為60萬餘人次做過免費肝病篩檢，衛教宣導講座達上千場，找出肝癌高危險群，宣導正確的肝病知識，預防民眾步上「肝炎、肝硬化、肝癌」的不歸路。

粘曉菁10多年來已主講數百場講座，近6年多來於廣播電台擔任節目主持人，並經常於各大媒體宣導正確的肝病防治知識。在新冠病毒肆虐之際，身為防疫第一線臨床把關醫師，粘曉菁觀察到許多民眾整天盯著媒體報導及網路資訊，產生過度恐慌，壓力增加，進而開始暴食或飲酒舒壓，體重隨即開始增加，加上疫情期間不敢上醫院追蹤，不痛不癢的脂肪肝日益嚴重，恐誘發嚴重肝病。

在這場「新冠病毒後的長壽健康要訣」演講中，粘曉菁解析新冠肺炎與10大癌症的盛行率與死亡率，B、C 肝炎與肝病3部曲，脂肪肝為何會誘發肝癌， 創新的人工智慧如何打造個人化精準醫療，並教導大家如何健康減重、預防三高，如何健康老化，希望全民在防疫期間仍能保有好心肝、好健康。

(中時 )