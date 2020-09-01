國民黨不滿蔡政府貿然宣布開放美豬牛進口，國民黨主席江啟臣31日宣布，將串聯國民黨執政22縣市議會黨團，以地方自治條例，抵制含瘦肉精的美豬。新北市長侯友宜1日在三重受訪指出，「樂觀其成，自治條例最重要是守護新北市民的健康安全」。

侯友宜表示，國民黨提出要修改自治條例，我樂觀其成，自治條例最重要就是守護新北市民的健康安全，我會遵照自治條例內容，來守住新北市民，讓新北市民健康，能夠確保無虞。

(中時 )