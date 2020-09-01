國民黨串聯22縣市抵制含瘦肉精美豬 侯：最重要是守護新北市民健康 11:332020/09/01 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨串聯22縣市抵制含瘦肉精美豬 侯：最重要是守護新北市民健康(戴上容攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨不滿蔡政府貿然宣布開放美豬牛進口，國民黨主席江啟臣31日宣布，將串聯國民黨執政22縣市議會黨團，以地方自治條例，抵制含瘦肉精的美豬。新北市長侯友宜1日在三重受訪指出，「樂觀其成，自治條例最重要是守護新北市民的健康安全」。 侯友宜表示，國民黨提出要修改自治條例，我樂觀其成，自治條例最重要就是守護新北市民的健康安全，我會遵照自治條例內容，來守住新北市民，讓新北市民健康，能夠確保無虞。 (中時 ) #新北 #侯友宜 #國民黨 #自治 #條例 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 藍營籲縣市自訂食安條例抵美豬 侯友宜：樂觀其成 12:432020/08/31 政治 藍串聯反制瘦肉精美豬進口 政院：持續溝通釋疑 16:312020/08/31 政治 開放瘦肉精美豬挨轟 台大名醫揭「類似成分藥」：孕婦都在吃 08:002020/09/01 生活 抵制瘦肉精 藍推縣市自訂食安條例 04:102020/09/01 生活新聞 瘦肉精零檢出 高屏議會國民黨擬修法 04:102020/09/01 地方新聞 新北擬變更合約 營養午餐限國產豬 04:102020/09/01 地方新聞 新聞早班車》台捷簽3項MOU 華航評估直航 06:302020/09/01 政治 反瘦肉精美豬 彰縣議會國民黨團堅持「零檢出」 13:032020/08/31 政治 美媒爆160國禁用萊克多巴胺 04:102020/09/01 生活新聞 羅智強為反美豬牛陳情遭擋 網比一比：陳其邁又再輸韓國瑜一大截 08:372020/09/01 政治 政治熱門新聞 捷克議長韋德齊用中文說「我是台灣人」 全場起立鼓掌20秒 - 政治 開放美豬牛進口掀爭議 黃暐瀚送蔡、蘇10字 - 政治 沒有韓國瑜的高雄居然一路「黑麻麻」 粉專：太扯了 - 政治 羅智強為反美豬牛陳情遭擋 網比一比：陳其邁又再輸韓國瑜一大截 - 政治 「美豬換國際地位」 陳揮文轟時中：我們跟豬同平台？ - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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