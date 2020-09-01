台灣每年約有兩萬名早產兒誕生，將近每30分鐘就有一名早產兒來到世上，早產兒因肺部發育尚未成熟，容易影響呼吸中樞功能，研究更指出，每三名28至34週出生的早產兒中，就有一名可能會出現呼吸窘迫症侯群！早產兒基金會董事許瓊心醫師指出，多數早產兒皆需要仰賴額外的氧氣供給，或使用呼吸器加以輔助，然而因早產兒呼吸型式多變，經常出現呼吸器無法與呼吸同步的情況，反倒對早產兒的肺部造成不可逆傷害，因此，提升呼吸器同步性是早產兒肺部照護上不可忽略的重點。

新型「神經調節輔助呼吸模組」透過偵測橫膈膜活動，進而協調呼吸器、以對應病人大腦及肺部的活動，可減少近50％的不同步情況，也降低早產兒需使用呼吸器輔助的時間！

台灣早產兒比例年年增 且每三名早產兒中就有一名可能呼吸窘迫症候群纏身

根據衛生福利部國民健康署統計資料，近年來台灣新生兒人數雖逐年下降，但早產兒的比例卻呈現上升趨勢，從2008年的8.8％，到2018年最新統計已逼近10％，也就是說每十個新生兒中就有一名可能提早誕生！這些早產兒因未足月便出生，器官發育仍未成熟，經常伴隨許多疾病風險，呼吸問題更是早產寶寶在出生後面臨的第一個關卡。

許瓊心醫師表示，肺部是身體最後一個發育成熟的器官，胎兒在母體內時肺部本身並沒有呼吸功能，氧氣的獲得與二氧化碳的排除都藉由胎盤與母體交換來完成，直到出生後肺部才會開始正常運作，若胎兒提早出生，肺部發育不全，可能沒有辦法生成足夠的表面張力素，進而使肺泡塌陷，影響呼吸中樞功能。而過去研究統計顯示，呼吸窘迫症候群是最常見的早產問題，28至34週出生的早產兒中，每三個就有一名可能會出現呼吸窘迫症候群問題，且隨著妊娠週數愈少、發病機率就愈高，24至28週出生的早產兒發病機率約80％，若是妊娠24週以內出生的早產兒，發生呼吸窘迫症候群的機率更高達90％

早產兒肺部照護關鍵在於如何提升與呼吸器的同步狀況！

許瓊心醫師提到，多數早產兒在剛出生時，皆需要額外的氧氣供給，或使用不等程度的呼吸器來幫助順暢呼吸，照理說，為了減輕肺部及吸氣肌肉的負擔，呼吸器應該要與病人自主呼吸的節奏同步，但因早產兒的呼吸型式多變，機器設定和調整不易，經常出現呼吸器與早產兒呼吸不同步的情況，有時嬰兒想要進行吸氣動作，呼吸器卻無法正常啟動。荷蘭研究統計發現，幾乎每位使用呼吸器輔助的早產兒都曾遇過與呼吸器不同步的狀況，且平均發生頻率可達33％，嬰兒看似仍能完成呼吸動作，但肺部和吸氣肌肉卻容易間接受損，甚至衍生成肺傷害、慢性肺疾病等併發症，還可能延後脫離呼吸器的時間和延長住院天數，為此許瓊心醫師指出，增加呼吸器同步性是在早產兒肺部照護上的一大關鍵！

許瓊心醫師表示，為了降低病人和呼吸器發生不同步，現已出現許多新型輔助設計，其中「神經調節輔助呼吸(Neurally Adjusted Ventilatory Assist, NAVA)」模組，不同於一般呼吸器強硬控制病人的呼吸動作，NAVA模組透過橫膈膜電位導管，監控病人的橫膈膜活動，進而協調呼吸器以對應病人大腦及肺部的活動，將呼吸自主權交還給病人。

許瓊心醫師進一步分享，多項國內外對照實驗發現，相較於一般呼吸器，NAVA模組可以較準確偵測病人的呼吸狀態，並且減少近50％的呼吸器不同步情況，讓早產兒可以順暢地完成每一下呼吸動作，也可以減少對肺部造成的傷害，且臨床使用結果也顯示，在NAVA模組輔助下，可以減少早產兒使用呼吸器輔助的時間，也可以讓早產兒提早拔管、提早離開加護病房。

早產兒基金會執行長賴惠珍表示，基金會宗旨是協助早產兒獲得適當的醫療，致力於提升早產兒的醫療照護品質，長期以來也鼓勵社會大眾一同關懷並重視早產兒相關議題。在完整醫療照顧下，台灣早產兒其實已有很高的存活率，期望政府、企業、以及社會團體，民間個人都能一起幫助更多早產寶寶。一起守護下一代，幫助更多早產兒健康、順利長大！

(中時 )