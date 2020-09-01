交大資訊管理研究所所長蔡銘箴具名發新聞稿，指控招生名額被挪用。(圖擷自資管所新聞稿)

陽明交大即將合併，暑假校園人事不平靜！交通大學資訊管理研究所指控管理學院院長鍾惠民，在在未經公開討論下，將110學年度碩博及專班14個名額移交財務金融研究所，此「被減招」影響對即將報考考生及家長甚鉅，且於學術發展也有所傷害，該所師生要表達嚴正的抗議。

交大資訊管理研究所所長蔡銘箴具名發新聞稿表示，交通大學資管所招生、就業相當優良，今年資管所在符合教育部鼓勵半導體、AI、機械領域招生名額擴充，碩博士班招生名額擴充比率為15%的情況下，反而名額被縮減20%，110學年度招生名額包括碩班7名、博班1名、專班6名，將移交給財務金融研究所。

資管所認為，這些名額全部挪至院長個人主聘但未於教育部擴充獎勵之單位，校方雖有一定比例之全校招生總量保留率裁量權，一般主要用於成立新系所的招生員額或減招招生不佳的系所；且行政裁量須符合「誠信」與「平等」原則的基本法律精神，也須經全校正式會議討論協調，全校各系所一致適用。

資管所認為，在未參與任何會議及告知的情況下，發生招生名額被縮減，此事件嚴重影響校園自治及學術自由，也對國內高等教育產生嚴重影響。

資管所指出，此事件是院長私自竄改招生名額，圖利自己所在的主聘單位，是偏私及違反行政程序不正義。至於校方做選擇性地調整，只針對資管所減招，迴避他系，是行政不公，平等原則的不正義，違反教育部的規定。

資管所強調，資管所為教育部5+2 AI資通產業人才培育科系，減招是違反教育部目前推動國家發展，培植專業人才的政策。而資管所公然被減招，讓國內眾多準備報考資管所博碩專班的考生與家長，如何適從？

資管所說，資管所全所教授及學生目前正要求交大校方回歸教育部資通產業人才培育的政策，持續國家高等教育前瞻產業的發展，同時有兩點訴求，糾正違法程序，及私人竄改招生名額的做法；學校行政依程序正義處理，調整法規、原則必須公平，全校院系所平等適用。

(中時新聞網)