因市場擔憂鐵礦石供應不足，激勵周一國際鐵礦石價格上漲；分析師表示，因為中國對鋼鐵強勁的需求，讓市場擔心鐵礦石的供應無法應付，即便8月份中國工廠活動有放緩趨勢，但市場樂觀預估北京推動基礎建設，還會帶來一波鋼鐵需求潮。

周一(31日)報價，62%國際鐵礦石價漲1.1美元，報每公噸124.35美元；65%國際鐵礦石價漲2.65美元，報每公噸136.85美元；58%國際鐵礦石價漲1.4美元，報每公噸114.4美元。

大連期交所1月交割的鐵礦石期貨上漲2.6％至844.5元（123.16美元），焦煤上漲1.7％至每噸1,237.5元，焦炭上漲3％至每噸1,952.5元；上海期交所11月不銹鋼期貨上漲1.3％至每噸15,320元人民幣，1月交割螺紋鋼小幅上漲1.7％，至每噸3,762元人民幣，10月交割熱軋卷上漲1.7％至每噸3,988元人民幣。(商品行情網)

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