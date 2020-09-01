美國商務部於8月17日進一步限縮華為對外採購晶片，DIGITIMES Research認為，對2020年中國大陸市場智慧型手機出貨及品牌業者委ODM出貨衝擊不大，但會影響2021年競局。就應用處理器(Application Processor,AP)而言，預估整體中企智慧型手機應用需求於2020年第4季將因而大幅減少，並連帶影響全年出貨表現，供應商版圖亦產生變化，恐拉低2020下半年聯發科於中系品牌智慧型手機所需5G AP供應比重至23%，高通(Qualcomm)則反升至28%。

美國商務部於2019年5月將華為列入實體清單，在智慧型手機不能搭載Google行動服務下，華為於海外手機出貨隨之萎縮；2020年5月15日禁令更使海思自研晶片生產受阻；8月17日禁令進一步限縮華為對外採購晶片，嚴重衝擊中系手機業者所需5G AP供給面競爭格局。

DIGITIMES Research預估在禁令衝擊下，2021年中國智慧型手機市佔將有大幅更動，Oppo、Vivo及小米將受惠分食華為流失的市佔，依全年來看，此大餅將佔中國大陸市場總出貨30%以上。AP方面，由於禁令阻擋海思供應晶片，讓同為中國大陸晶片設計商的紫光展銳受到矚目，然其於5G領域技術落後，短期仍難成為中系業者手機晶片採購主要來源；而自組晶片研發團隊的手機品牌商Oppo初期目標在AIoT類研發，而非手機基頻與AP，難以補足海思留下的中國大陸自研空缺。

(時報資訊)