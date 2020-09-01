南韓執政當局在周二宣布，未來幾年將積極擴張支出，以便在新冠疫情下保障就業和為受創經濟增加福祉。然此般計畫也將政府財政帶向赤字。

南韓財政部周二表示，明年總支出將增加8.5%，來到555.8兆韓元(約4683億美元)，預計收入僅增加0.3%，為483兆韓元。此舉將讓南韓財政陷入赤字，債務對GDP比率將提高6.9個百分點，來到46.7%。

政府預計在2020年到2024年間每年財政支出增加5.7%，到2023年，經濟的債務水準將達到54.6%。

即使債務和財政赤字會增加，更洽當的是支出將確保財政政策發揮作用，南韓財政部長表示，新冠感染人數的持續增加，很難避免2020年全年的經濟萎縮。

南韓的財政政策優先角色是在提升經濟活動和確保就業上，扮演更重要角色。目前南韓在就業和出口皆表現不佳。

總統文在寅在今年已承諾超過277兆韓元的疫情刺激經濟方案。為提振出口和零售部門，政府再次福利和就業方面增加支出10.7%，並增加分配11.9%用於社會基楚建設計畫。

政府計畫在明年發行創紀錄的172.9兆韓元國債，包括第三次追加預算案，今年的國債也達到167兆韓元。在明年，有89.7兆韓元的國債是用於填補赤字的國債。

(時報資訊)