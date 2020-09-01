總統蔡英文宣布明年開放進口美豬美牛，其中美豬因為有含萊克多巴胺，俗稱瘦肉精的藥物，引起民眾恐慌，但衛福部長陳時中表示，只要萊克多巴胺殘留容許量在規範裡面，對身體就不會有太大影響，對此胸腔重症醫師蘇一峰指出盲點，認為瘦肉精不只要看劑量，還要看專一性，而瘦肉精的交感神經受器在心臟及氣管，沒有專一性，因此對心臟絕對有一定的影響力。

蘇一峰在臉書指出，瘦肉精跟氣喘使用的擴張劑同樣都是交感神經興奮劑，但差別很大，市面上大多數的擴張劑，都是接受器在氣管(2型)的高度專一性藥物，對心臟(1型)影響力最小，而瘦肉精是1型2型都結合，活化之後會有心臟用力收縮、心率加快、血壓增高等作用，「想想氣喘患者一使用變成心臟狂跳心律不整，這種氣喘藥物誰要用？」

蘇一峰表示，過去有研究發現，瘦肉精對接受器在心臟(1型)的親和力是最常使用的氣喘擴張劑Ventolin的一百倍「對心臟絕對有一定的影響力」，建議老人、孕婦、幼兒、心血管疾病患者4種高風險患者還是吃台灣豬和台灣牛就好，否則可能引發心悸、心血管疾病等副作用，像是噁心、頭暈、手顫抖、心悸、血壓上升等中毒症狀。

網友紛紛留言：「全世界一百多國都要求零檢出，台灣有醫師教育民眾吃這沒關係⋯⋯」、「 不懂總統為什麼要台灣人，吞下有害身體的東西？」、「看來我吃素好了」。

(中時新聞網)