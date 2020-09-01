網路聲量居高不下的衛福部長陳時中被譽為防疫英雄，不過經過幾個月來的紛擾，遭外界質疑「跌落神壇」，根據最新出爐的民調，陳時中滿意度比5個月前崩跌23%，宅神朱學恒一語道出背後關鍵，並透露他認為最危險的事。

根據TVBS民調中心公布的最新民調顯示，衛福部長陳時中的滿意度從5個月前的91%跌到68%，對於半年內陳時中民調滿意度大幅滑落23%，朱學恒在政論節目中點出，過去一段時間的紛紛擾擾，對陳時中的確有傷，滿意度掉了23%，算是跌幅非常高的狀況。

此外，朱學恒分析，這份民調主要是看次世代接班人，也就是誰能在下屆總統大選中勝出，他說並不擔心陳時中出來選總統，由於陳時中的不滿意度也跟著上升，他反而擔心民眾對於防疫體系的信任受損，這才是他認為最危險的事。

TVBS民調中心26日公布的12位國內政治人物滿意度，依序為：侯友宜73%、陳時中68%、總統蔡英文52%、桃園市長鄭文燦50%、台南市長黃偉哲49%、行政院長蘇貞昌48%、台中市長盧秀燕45%、副總統賴清德43%、高雄市長陳其邁42%、台北市長柯文哲32%、前總統馬英九30%、國民黨主席江啟臣29%。

網友則紛紛回應「放心，今天過後還會更低」、「直接摔下神壇」、「目前還是民調第二高，可以選總統了耶」、「還贏小英16%，這怎麼可以呢？」、「最危險的是民進黨內部會捅他刀」。

(中時新聞網)