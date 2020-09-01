36歲女星白家綺和老公吳東諺育有一歲兒子，由於和前夫也有生下兩名女兒，她放話封肚，未料8月宣布懷上第四胎，預產期大約在明年3、4月。白家綺目前處在懷孕初期，不斷的孕吐，特地發文形容害喜的狀態，釣出許多媽媽網友們留言：「我懂那種痛苦起來要人命啊！」

白家綺8月31日深夜在Facebook上傳一張亂髮照，PO文寫道：「有人問我……害喜是什麼感覺？」她表示很像嚴重宿醉混合急性腸胃炎，「而且～24H不間斷，睡著後暫時感覺不到，但前提是～你得睡得著。」

受到害喜的影響，白家綺崩潰不已，只能整天躺在床上休息，也忘了今天是星期幾，直呼：「害喜不是病，害起來要人命。」也向所有會孕吐的媽媽們喊聲辛苦了、一起加油，不少有害喜經驗的女網友們，心有戚戚焉，紛紛留言打氣：「我也是害喜超嚴重，嚴重到都去看中醫」、「只有自己親身體驗過的媽媽才懂……真的超難受」、「我每胎都害喜到住院吊點滴才能舒緩，女人懷孕受苦不少啊！加油」。

事實上，白家綺和吳東諺看到兒子小斗宅因為跟姐姐們年齡差距太大，未來沒有這樣的伴，兩人心裡就想再拚一個，坦言努力好一陣子，一直沒有好消息，還因為自己求子心切，曾經「假性懷孕」讓她沮喪了許久，這次知道懷孕當下，開心到說不出話，而且老公還激動到熱淚盈眶，久久不能自己。

白家綺和吳東諺做人成功。（圖／民視提供）

(中時新聞網)