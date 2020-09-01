日本連鎖迴轉壽司品牌「くら寿司 藏壽司」日前驚傳食安問題，一名高雄民眾表示，自己8月初前往藏壽司用餐時，發現一份巧克力蛋糕上出現疑似發霉的不明白色斑點，立即向店家反應；隨後店家將蛋糕送驗後結果出爐，店家為免除相關疑慮，已將該品項全面下架。

根據《東森新聞》報導，有高雄民眾爆料，自己日前到藏壽司用餐，點了一款巧克力蛋糕正準備大快朵頤一番時，發現上面有不明白色斑點，經詢問店員得到白色斑點是糖霜的回應；此外，食材上架前也都經過嚴格檢查把關，若消費者仍無法放心，業者也願意把蛋糕送去化驗。

隨後，「くら寿司 藏壽司」業者便將該項巧克力商品，連同其他相同製造批號的庫存，一同委託外部專業檢測機構「SGS」進行相關檢驗，檢測結果出爐後皆為陰性。「くら寿司 藏壽司」也特地發出聲明表示，「本公司在品質管理方面極為審慎，且對於消費者所反映之問題十分重視，故於接獲消費者反映後，立即針對與該商品相同製造批號之庫存，委託外部專業檢測機構SGS進行相關檢驗，檢測結果皆為陰性。目前已向該名消費者說明，消費者所見之白色斑點為巧克力中特有之糖分變質所造成，且商品經SGS之檢測結果為陰性。」

另外，業者也針對造成消費者誤解和不安致歉，為了免除相關疑慮，業者目前也將相同品項全數下架，暫停供應。

業者發檢驗聲明。（圖／藏壽司臉書）

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(中時新聞網)