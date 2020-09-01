一位廖姓警專生在2017年間，在進行3000公尺跑步測驗時意外發生休克倒地不起。事發當時張姓教官卻未按照正常程序急救，此外更三度阻止他人呼叫119，廖生經搶救後仍不幸成植物人。法院7月依業務過失重傷害罪，判張男5月徒刑；而家屬申請國賠後，昨(8月31日)判警專須賠償廖家2942萬元。

據檢警調查，警專2017年11月2日進行期中考，廖生在測驗3000公尺跑步時昏迷，送醫急救雖撿回一命，但經2個月治療，醫院仍判定他缺氧性腦病變導致微意識症狀，中樞神經系統機能遺存極度障害，若一年內未恢復，恐淪植物人。

而廖男昏倒時，張雖第一時間趕到廖生旁邊，但卻錯誤判斷，並未立刻取用AED急救，且張堅持等「醫務室評估」後才送醫，直到其他學生三度要求張姓教官叫救護車，他才同意。檢察官因而認定延誤送醫，錯過黃金救援時間，依業務過失重傷害罪起訴張。

法院7月判決時提到，張姓教官有義務保全學員安全，且事發當時廖生呼吸停止，狀況緊急，他不僅以規章為由，堅持等評估才送醫，甚至阻止其他學員呼叫119；法官怒斥，呼叫119是「中小學生都知道的事」，且呼叫119的功能除讓醫護人員緊急到場，更重要的還有醫護能透過電話即時指導救援。以此判定張男過失重大，考慮以與家屬達成145萬元和解，依業務過失重傷害罪，判張男5月徒刑，緩刑2年。

而廖生家屬則另外提起民事國賠訴訟，主張警專編制醫護師在測驗時卻沒有在場，且張姓教官還阻止其他學員叫救護車，顯有過失，求償2933萬餘元。台北地方法院昨公布判決，判定警專確有過失，須賠償廖家2942萬元。

(中時新聞網)