今年甫考上長庚大學中醫系的台南一中應屆畢業生楊振杰，是所住高雄村落中第1位考上醫科的孩子，上月與好友騎車參加將軍吼音樂祭，返家途中卻不幸車禍，致顱內出血昏迷，引發南一中校友及眾多網友為他集氣。南一中今日（1）捎來好消息指出，楊振杰已於上周清醒，目前已轉至普通病房，也祝福他早日出院。

楊振杰是高雄偏鄉學生，求學期間每天要通車至南一中就讀，他曾說，因看到有醫生到偏鄉服務，大為感動，因此發願要當醫生。楊振杰今年學測考57級分，無法申請醫學系，因此努力拚指考，成功考出419.85分，如願錄取長庚中醫系，並自豪稱「自己是村落裡第1個考上醫科的學生。」

楊振杰上月15日與同學出遊，卻不幸擦撞路樹摔車，頭部顱內出血昏迷，轉送成大醫院急救，儘管昏迷4天後一度短暫清醒，但卻又昏迷。南一中師生發起活動，彙整錄音檔播放給楊振杰聽，期望傳遞他所熟悉的聲音，早日喚醒楊振杰。

台南一中校長祕書林皇德今日表示，楊振杰已於上周醒過來，目前已轉至普通病房，但行動仍須家人攙扶，且腦神經尚未復原，是否能如期上學，朝醫師夢前進，仍待醫師評估。

(中時 )