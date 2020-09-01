日本政府今日宣布將開放我國商務人士入境，成為我國與外國政府就相互放寬境管事宜達成協議的首例，充分顯示日方對我國防疫成效的肯定，且將有助於恢復台日間商務往來，對重啓後疫情時代國際交流具有指標性意義，外交部對此表示誠摯歡迎。

外交部表示，自從日本政府於7月22日宣布與我國協商境管鬆綁事宜後，雙方即展開緊密洽商，順利達成共識。日方此次開放僅限商務目的對象，我國商務人士提出應聘證明或邀請函向日本台灣交流協會申請簽證；提出登機前72小時內採檢的PCR檢驗陰性證明，抵達日本後在機場接受PCR採檢；入境日本後在自宅或指定機構隔離14天。

外交部指出，當前全球共同面臨新冠肺炎的重大威脅，有賴國際社會一致努力遏止疫情蔓延。台日雙方互為密切的合作夥伴及重要朋友，過去雙方已攜手度過921大地震、311東日本大地震。台日雙方經歷了地震、風災、豪雨等天然災害，發展深厚穩固的友情，且建構相互伸援的優良典範。此次疫情期間，不論是鑽石公主號郵輪包機案，或協助滯留第三國（俄羅斯、秘魯、斐濟及印度等）的雙方國民返國等事例，在台日攜手合作下均能圓滿達成，足證台日友誼的緊密與強韌。

外交部期盼經由上述措施，台日經貿交流能更上層樓，共創雙贏，並盼今後雙方深化防疫合作，攜手對抗疫情，相互扶持共度難關。

(中時 )