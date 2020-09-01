根據美國媒體報導，湖人總教練佛格在受訪時談到老將隆多的狀況，佛格終於開了金口，直言隆多將在季後賽第二輪傷癒歸隊，湖人的後場也將獲得喘息機會。

隆多是在復賽開打前的一次訓練中不慎拇指骨折，雖然立刻進行手術治療，但隆多依舊錯過了復賽8場比賽，以及季後賽首輪5場賽事。

隆多本季雖然場均僅有7.1分、5助攻、3籃板，但他仍是湖人最倚賴的替補後場指揮官。佛格說，隆多的狀態看起非常不錯，希望他能在次輪的系列賽有出色發揮。

(中時 )