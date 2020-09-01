NBA》湖人教頭佛格開金口 老將隆多次輪復出 11:372020/09/01 中時 黃邱倫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 湖人總教練佛格開金口，隆多將在季後賽次輪傷癒歸隊。(美聯社資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據美國媒體報導，湖人總教練佛格在受訪時談到老將隆多的狀況，佛格終於開了金口，直言隆多將在季後賽第二輪傷癒歸隊，湖人的後場也將獲得喘息機會。 隆多是在復賽開打前的一次訓練中不慎拇指骨折，雖然立刻進行手術治療，但隆多依舊錯過了復賽8場比賽，以及季後賽首輪5場賽事。 隆多本季雖然場均僅有7.1分、5助攻、3籃板，但他仍是湖人最倚賴的替補後場指揮官。佛格說，隆多的狀態看起非常不錯，希望他能在次輪的系列賽有出色發揮。 (中時 ) #隆多 #湖人 #佛格 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 我見我思：魏國彥》豬牛變色秀 19:282020/08/30 名家 中秋月餅比創意 視覺味覺雙享受 11:562020/08/30 生活 NBA》籃網找新帥 先問兩大球星同不同意 10:182020/08/30 體育 NBA》不定時炸彈？霍華與隆多仍反對復賽 11:082020/08/29 體育 好強！妻帶視障夫爬黃山、楚格峰 眠月線也難不倒 22:432020/08/30 寶島 後龍鎮長朱秋隆努力多年終於促成鎮公所改建 15:112020/08/31 寶島 NBA》忍者龜復出 火箭輕取雷霆宣告聽牌 09:032020/08/30 體育 創造圖像的新方法 1839-1889 09:002020/09/01 生活 NBA》奇德搶當七六人教頭 競爭有夠激烈 10:112020/08/29 體育 東西區霸主 同步晉級 04:102020/08/31 運動天地 體育熱門新聞 NBA》保羅關鍵三分球 雷霆逆襲火箭扳平系列賽 - 體育 NBA》專家建議馬刺開除帕波維奇！ - 體育 NBA》湖人教頭佛格開金口 老將隆多次輪復出 - 體育 NBA》馬刺要拆兩主力 迪羅薩可能去熱火 - 體育 MLB》紅襪送走外野手皮拉 林子偉機會增 - 體育 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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