中國大陸於8月中旬拘留「中國環球電視網」知名澳洲籍女主播成蕾（Cheng Lei），澳洲貿易部長伯明罕（Simon Birmingham）今（1）日表示，澳洲至今不解成蕾為何遭拘留，同時強調坎培拉不會出賣自己的價值觀。

中國大陸8月中旬拘留「中國環球電視網」知名澳洲籍女主播成蕾。

綜合路透社、澳洲第9新聞頻道（9News）報導，澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）昨日發布聲明證實，大陸官媒「中國環球電視網」知名華裔澳洲籍主播成蕾已經在2周前被北京拘留，澳洲貿易部長伯明罕今日證實，澳洲政府於8月14日正式接獲成蕾遭拘留的通知。

成蕾擔任「中國環球電視網」（CGTN）英語頻道「全球財經」（Global Business）節目主播，她畢業於昆士蘭大學（The University of Queensland），隨後進入澳洲金融圈工作，並且在2002年開始報導亞洲新聞，於2012年開始為CGTN工作。她在北京的澳洲人社群中相當出名，因為她曾為相關商業團體、澳洲大使館主持各類活動。

成蕾目前尚未被逮捕及定罪，不過被拘留在北京的特定地點進行「監視居住」，最長6個月後才會被逮捕及控告。

針對成蕾遭拘留，伯明罕今日接受澳洲第9新聞頻道專訪時表示，中國至今未說明為何拘留成蕾，澳洲將持續提供她及她的家人所有協助。

這起拘留案件可能進一步衝擊坎培拉與北京之間的關係，新冠肺炎疫情蔓延全球，澳洲今年春天率先發難，要求獨立調查人士進入中國調查新冠病毒起源，此舉遭北京抗議，先後祭出貿易制裁，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）6月才怒嗆，「絕對不會受脅迫出賣價值觀」，「澳洲永遠會基於國家利益行事，絕不受到威脅恫嚇」，伯明罕今日也重申，澳洲「不會出賣價值觀」，「我們會永遠捍衛我們的利益，特別是澳洲的安全利益。」

澳洲駐陸前大使芮捷銳（Geoff Raby）表示，成蕾是一名非常有經驗的記者，尤其財經新聞在大陸通常不會被視為涉及政治敏感議題，他對於成蕾被拘留也感到相當驚訝，「她確實對於部分中國媒體抱持懷疑態度，不過當外國媒體錯誤報導中國事務時，她的態度也同樣強硬。」

成蕾的2名年幼孩子目前居住在墨爾本。

澳洲廣播公司新聞網（ABC News）報導，成蕾是第2位遭北京拘留的澳洲籍人士，2019年1月，北京拘留澳洲籍華裔作家楊恆鈞，並且在8月正式以間諜罪名將他逮捕。

(中時新聞網)