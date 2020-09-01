雲林縣斗六市一家幼兒園31日傳出3歲幼兒來不及上廁所尿在教室地板上，結果被老師拖入廁所，事後家長發現小孩背部滿是傷痕，雲林縣府教育處今（1日）上午前往幼兒園了解，有家長到幼兒園辦退費，也有家長認為是老師個人行為。

一名黃姓3歲小孩的家長31日在臉書貼文說，孩子從幼兒園回家悶悶不樂，追問得知被老師處罰，豈料脫掉孩子衣服，發現背部、臀部布滿紅腫傷痕，氣得追到幼兒園理論。

家長說他請幼兒園調教室監視器畫面，看到孩子們原先坐在教室地板，教師忽然把他的小孩抓起，用手拍打臀部，最後拉到教室旁廁所內，現場還有10幾名孩子觀看。

園方今（1日）表示，已把老師解職，依程序向教育處通報，不再回應。據了解，園方通報該名老師情緒失控。

教育處特教科人員今上午到幼兒園了解正逢上學時間，一名媽媽到幼兒園辦退費，她表示昨（31日）天才報名小班，看到臉書該幼兒園打小孩，心裡會擔心，打電話給園方要求退費，園方也同意。也有其他家長認為應該是老師個人行為。

教育處表示，很遺憾發生體罰事件，若該老師有真的體罰學生，將依照幼照法相關規定，根據園方報上來的校安通報，檢視園方對員工的訓練是否有落實禁止體罰。

雲林縣最近頻傳體罰事件，8月上旬才發生一名小三學童被安親班老師抓狂式毒打，連眼圈都是黑的；雲林縣議會上月臨時會多名議員因此聯合質詢，要求教育處應妥善督導，不能再讓小孩受同樣傷害。

(中時 )