紅襪在交易大限前將外野手皮拉(Kevin Pillar)送到洛磯隊，紅襪則獲得日後指定球員以及國際簽約金名額，紅襪隊多一個外野空缺，美媒點到林子偉有可能受益，獲得更多機會。

皮拉在春訓簽下一張1年425萬美元的合約，他將在季後成為自由球員，本季30場出賽繳出4轟、打擊率2成74的成績，相當不錯。

紅襪外野手貝寧坦迪（Andrew Benintendi）右肋骨有傷勢，因此先發3名外野手分別是皮拉、小布萊德利(Jackie Bradley Jr.)、佛度戈(Alex Verdugo)為主，如今皮拉要離開了，美媒點出林子偉、帕拉薩(Jose Peraza)、查維茲(Michael Chavis)都能成為替補人選。

皮拉受訪時表態知道交易，「我知道我只簽了1年，被交易對我來說可能也有意義，雖然我要離開紅襪了，但我仍喜歡今年球季發生的一切，也將享受在迎接未來挑戰。」

張育成被下放訓練基地後，林子偉成為目前大聯盟唯一的台灣球員，他從開季至今一直在大聯盟，不過都是替補角色，內、外野兼守的優替人角色是教練團靈活棋子，甚至他今年還曾以捕手身分上場，13場出賽有23打數，敲出3支安打，不過有10次三振，打擊率1成30。

(中時 )