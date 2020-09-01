華視主播莊雨潔再次接下「生活氣象主播」重任，負責播報《華視晚間新聞》周間氣象，並特別拍新一波的形象宣傳預告，一連挑戰上班女郎、運動裝、家居服3種造型，其中家居服造型，難得展現居家休閒的一面十分搶眼，她透露自己在家裡真的很常隨便穿1件大T恤、戴眼鏡就躺在沙發上，算是「本色演出」。而再次接下氣象主播，她笑稱又要開始被一堆朋友問：「最近天氣如何」、「明天會下雨嗎」了。

莊雨潔表示自己2010年就曾播報過華視氣象，再次播報氣象一切都很熟悉，而有別以往，這次民眾可以透過莊雨潔的臉書粉絲頁，留言氣象相關問題，她會挑選問題在「華視生活氣象」中為觀眾解答。身為氣象主播，莊雨潔透露自己很關心氣候暖化問題，力行節能省碳的生活，她說：「我真的很少開冷氣，就算開也是開三個小時。」節電習慣算是受到家人的影響，同時她也已經吃素五年多，就是希望能減少養殖動物排放二氧化碳的問題。

莊雨潔化身宅女。（華視提供）

除此之外，莊雨潔平時購買食物與飲料大都會自備環保餐盒，還常會蒐集別人多出來的塑膠袋，放進包包裡面來多次利用，因此被朋友笑說是「撿破爛」。她也曾在樓梯間看到同事沒有分類，當下馬上提醒同事卻換來對方一句：「又不會怎樣」，讓她很生氣順手就幫忙了同事做垃圾分類，簡直有如學校衛生股長一樣，她表示，這些看起來無關緊要的小動作，累積起來也是很可觀。

(中時 )