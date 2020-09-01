新北市1名蘇姓男子（50歲）愛上越南籍黃姓按摩女（22歲），但因為感情、金錢糾紛，蘇男今年2月17日到黃女位於蘆洲上班的養生館縱火，朝黃女潑油點火，活活燒死愛人，新北地院依《殺人罪》將蘇男判處無期徒刑。

根據了解，黃女嫁來台灣後取得長期居留證，在蘆洲中華路上1間色情養生按摩館上班；由於黃女長相清秀，有著一雙勾人電眼，蘇男到店內多次消費後愛上黃女，但進一步交往後，卻因黃女坦承已婚身分、加上金錢糾紛，雙方鬧翻。

今年1月16日下午1時許，蘇男在黃女租屋處外埋伏堵人，打算討回黃女拿走的錢，兩人拉扯間受傷鬧上警局；事後還互相提告。豈料，隔了1個月，蘇男2月17日凌晨提著2桶汽油進入按摩店，他到2樓找到黃女後，直接朝她身上潑灑汽油並點火，目睹黃女燒成火球後，隨即逃逸，不到2分鐘的時間，黃女被活活燒成焦屍。

對此，蘇男審理時坦承曾堵人、與黃女發生口角，但否認縱火，辯稱當時只是想嚇嚇黃女才會放火，強調自己沒有殺人犯意；法官調查，據火場鑑定報告顯示為「人為縱火」，再加上現場證人說詞，因此不採信蘇男說詞。

法官認為，蘇男犯案行徑殘忍，且至今仍未與黃女家屬達成和解，審酌後依《殺人罪》判蘇男無期徒刑。可上訴。

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(中時新聞網)