蔡政府明年元旦要開放美豬、美牛，台北市長柯文哲1日指出，藍綠兩黨不要再互罵了，當年誰執政誰贊成，誰在野誰就反對，兩邊都攻守交替過了，他最想問「到底小英妳換了什麼東西回來？」不要說國際地位，這太空泛了。

進口美豬、美牛議題引發爭論，柯文哲今表示，過去民進黨是反對美豬美牛進口，現在開始說同意，這個轉折應該要說明清楚，蔡英文總統自稱是最能溝通的政府，但這件事擺明不是要跟大家商量只是通知，過程中不是如小英所說是最會溝通政府。

柯文哲認為，從反對到同意，過去的反對是相當激烈的，不管是上街頭、癱瘓立法院，今天民進黨突然轉彎，他不希望陷入口水戰，去講髮夾彎、昨天的小英打臉今天的小英、雙標黨。

他指出，養豬相關產業在台灣每年大概是2000億產值，養豬是一個產業鏈，從蓋豬舍、飼料、養豬、屠宰、買賣、加工，現在只剩4個月時間，中央政府必須交待要怎麼應變。

此外，管理的部分，柯文哲說，到底豬肉是要離岸管理或到岸管理，台灣能否到美國查農場狀況，管理是一大問題，即使是有標示，坦白講在餐廳裡怎麼貼標示，一條香腸灌出來，裡面有多少是國產豬、美豬，怎麼可能分辨得出來，更何況是一盤菜，把管理責任塞給民眾也不太可行。

柯文哲強調，他是一個科學家，不希望中央和地方抗爭，盼民進黨政府先對美牛豬進口講清楚標準、內臟會否進來、要怎麼管理，再看看怎麼處理，「我不會故意抗爭」，國民兩黨也不要再罵了，當年誰執政誰贊成，誰在野誰就反對，兩邊都攻守交替過了，但今天他內心還有一件事最想問的，「到底小英妳換了什麼東西回來？」不要說國際地位，這太空泛了，到底換什麼東西，這是他內心疑問。

(中時 )