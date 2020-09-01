美國豬開放豬農憂生計 喊話蔡政府：我們只想吃得飽（剪輯／陳威成）

總統蔡英文宣布明年元旦將開放美國豬，引發全台各地豬農不滿，不排除串連北上街頭抗議，彰化養豬協會前理事長游進課接受訪問，對瘦肉精美豬進口表達反彈，認為瘦肉精美豬的價格比台灣豬便宜很多，擔憂明年開放後，會有店用來取代國產豬肉，但由於進口豬都沒有閹割，豬腥味較重、不好吃，如果因此衝擊到消費者對豬肉的信心，造成豬肉的銷量減少，台灣豬農的生計勢必受到影響，無奈向政府喊話，「我們養豬的沒有什麼很大的願望，只是想要吃得飽，家庭生活能圓滿，這樣就好。」

游進課也提到，未來若政府堅持要開放瘦肉精美豬進口，一定得嚴格把關，將肉品的標籤分類做好，因為人長期吃瘦肉精，身體一定會有影響，而且台灣人的飲食習慣豬肉遠多於牛肉，開放進口後，食用到瘦肉精美豬的機率也可能會變高，恐造成社會對食品安全的不信任。

瘦肉精美豬的開放，養豬產業會面臨很多生存經營問題，游進課表示，這次中央並未事先和豬農溝通，直至政策宣佈後才到處拜會安撫，雖說準備了百億的基金，但具體的配套要如何落實卻沒有說明清楚，希望未來幾天大家能好好講，解決豬農提出的問題，保障豬農權益。

(中時新聞網)