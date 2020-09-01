隨著出給電動車大廠特斯拉產品增量，且北美客戶拉貨恢復動能，聯嘉(6288)股價近期表現強勢，9個交易日漲幅達到5成。法人估計，今年特斯拉帶來的營收將占聯嘉整體營收15％，2021年隨著公司取得新款訂單，營收貢獻將成長6成，營收占比可望超過2成。

法人原本預期聯嘉今年營收可成長2成，但受到疫情影響，自北美客戶從3月中旬關廠兩個月，到5月中旬復工，但6月以來，隨著北美SUV、皮卡及電動車等客戶重啟拉貨動能，營收快速回溫，從4月0.72億元、5月1.23億元，6月以後已經站回3.5億元以上，累計前7月營收18.56億元，年減22.3％，下半年營收將急起直追，預估今年整年小幅衰退。

聯嘉供應特斯拉美國廠Model 3與Model Y的LED尾燈模組，市場也傳出，2021年聯嘉亦可望切入改款版Model S與Model X的供應鏈，法人認為，也可能享有更高產品均價，讓特斯拉營收貢獻度首次超越20％以上。

該公司主要生產基地位於東莞及台灣，公司擴充台灣產能，部分將用於車用Mini LED業務的中期規畫，預期未來幾年新產能每年可額外創造的營收將達10～15億元。

在北美布局方面，針對美國通用、福特、克萊斯勒等主要汽車大廠總部設立於密西根州，結合在密西根州原有的銷售據點及倉庫，新設生產基地，擴充產能以滿足美國OEM廠的訂單成長。

密西根州新廠將分3期建設，第1期將布建7條組裝線，第1條已經裝機，第2條這個月開始裝機，明年下半年進入量產，7條產線將在2024年完成全產能量產計畫。第2期預計2024年動工、第3期預計2027年動工，目標整個3期量產後達到百億元營收貢獻。

法人指出，公司訂單能見度已達2026年，2021年營收將重回成長軌道，估計每年營收可增加10～15億元。

(時報資訊)