受到接獲原告PULSE ELECTRONICS,INC.再次重新遞交送達之美國加州南區地方法院之起訴狀，連接器廠—湧德(3689)今天盤中股價逆勢跌停，不過湧德強調，此項訴訟案為舊案，且專利已於之前被美國專利局宣布無效，此次訴訟案對公司營運及財務無重大影響。

湧德主要產品為整合型RJ45，過去主要應用為PC，為強化競爭力，公司除將產品線朝網通產品布局，積極拓展RJ45在網通產品的應用，原本的整合式元件(含濾波器及機構件)也因應客戶需求提供分離元件，在生產端部分，公司積極強化自動化生產能力，隨著產品佈局及產線自動化能力提升，讓公司營運現轉機。

好不容易營運才見到轉機，湧德8月31日重訊公告，公司於109年8月31日接獲原告PULSE ELECTRONICS,INC.再次重新遞交送達之美國加州南區地方法院之起訴狀，原告PULSE ELECTRONICS,INC.,透過美國加州南區地方法院重新再向公司提出侵犯美國第US6773302號專利權訴訟，湧德已研擬相關訴訟程序，委請律師依法定程序辦理後續事宜，訴訟各項主張應由雙方舉證，待法院審理後方可確定，截至目前為止，對公司營運及財務並無重大影響。

湧德表示，PULSE ELECTRONICS,INC之前提告公司侵犯四個專利，公司採取專利無效訴訟策略，其中一項RJ產品，也就是此次再度提告的專利已遭美國專利局宣布無效，PULSE ELECTRONICS,INC再度提告，研判對公司營運及財務並無重大影響。

受惠於網通產品出貨暢旺，湧德第2季合併營收為14.63億元，季增57.82%，營業毛利為3.24億元，季增1.4倍，單季合併毛利率為22.16%，季增7.49個百分點，稅後盈餘為1.2億元，年增4.4倍，單季每股盈餘為1.72元，累計上半年合併營收為23.9億元，年成長9.48%，營業毛利為4.6億元，年成長21.05%，合併毛利率為19.25%，年增1.84個百分點，稅後盈餘為9082萬元，每股盈餘為1.3元。

儘管第3季因客戶拉貨趨緩，營運將較第2季下滑，但因第1季虧損，湧德預估，下半年業績仍可望比上半年好。

(時報資訊)