考試院人事交接 賴清德：回應總統盼考試院轉型的呼籲。曾薏蘋攝

考試院人事交接 賴清德：回應總統盼考試院轉型的呼籲。總統府提供

考試院第13屆院長、副院長等新任人事交接，副總統賴清德監交；賴清德致詞強調，新任考試院團隊，能回應蔡英文總統在520年就職的呼籲，希望考試院能夠發揮國家人力資源部的功能，為國家培養現代的治理人才，推動國家持續不斷的進步。

此外，蔡英文總統今上午先在總統府主持「新任總統府秘書長、行政院政務人員、考試院第13屆院長、副院長及考試院政務人員宣誓典禮」。

考試院隨後在院本部主持新舊任正副院長等交接典禮，賴清德主持監交，致詞時代表蔡英文總統感謝即將卸任的考試院長伍錦霖、副院長李逸洋、考試委員等人貢獻，及恭喜新任院長黃榮村等人，就任新職、任重道遠。

伍錦霖致詞時強調，他盡心盡力的付出及奉獻，考試院第12屆的任務才能穩健和諧的推動；考試院已經走過90年的光榮歷史，確立了考試前超然獨立的功能和價值，值得國人永遠珍惜，未來考試權如有變革，他深切期盼會越來越好，且能夠以國家整體利益、全民福祉為最重要的考量。

新任院長黃榮村致詞時指出，蔡總統在今年五月就職演說，期許考試院能夠轉型成為稱職的國家人力資源部門，為現代化政策來培養需要的優秀徹底人才，尤其這任的考試院，將面對立法院啟動修憲修法的討論，但是無論結果為何，都有責任讓考試院的業務程序有效推動，順利完成考試院轉型等工作。

他表示，但不管如何調整，一向被社會與民間尊重及珍惜的考試前獨立性、及考試公平性，絕對也絕不會被打上一絲一毫的折扣。

他強調，第13屆的考試院，最大的變化就是委員人數變少、任期變短，但是工作與責任並不會因此而變得更輕。期待這一屆的考試委員能以宏觀的視野，參考國內具有國際性格的大企業的人力資源管理，及國際上文官體系知名國家的作法，針對我國人力、資源的轉型需求，研擬完整的政策以及方案。

他表示，也期勉所有委員、部會首長以及考試院的同仁們，一起體會國家現代化與用人機關需求，人才需要跨域流動、國際化需求，還有國家朝向雙語發展。

至於銓敘公務人員保訓的改革工作，他說，將以當代社會各行各業需要人才，讓國家文官體系的進步性，充分呼應外界的期待。另外，在下階段年金改革方面，則要為112年7月1日以後初任公務人員與規劃新的退撫制度，在退撫基金管理與治理方面，則要盡速研擬有效的營運模式，研議未來朝行政法、人方向發展的可行性，提升基金的績效，保障公務人員退休的權益。這些都是刻不容緩的任務。

他說，感謝吳院長與副院長所帶領的團隊為13屆打下良好基礎，相信未來還是要向各位前輩多方請益。

(中時 )