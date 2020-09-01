捷克參議院議長韋德齊（Milos Vystrcil）今（1）日赴立法院發表演說，以中文表示「我是台灣人」，再次展現對台灣的支持，也讓在場立委起身鼓掌歡呼。對此，民進黨立委高嘉瑜表示，「立法院歷史性的一刻！」

韋德齊在演說中表示，台灣和捷克命運相似，為追求民主生活作出努力，並引用美國前總統甘迺迪在柏林牆邊宣示「我是一個柏林人」之言，在演說尾聲用中文說出「我是台灣人」，引起全場鼓掌長達20秒之久。

捷克參議長韋德齊是45年來首度於台灣國會議場演說的外國議長，更是第一位非邦交國議長演講者，對台灣與立法院都深具象徵意義。高嘉瑜也戴上有兩國國旗的口罩，在議場拍照留念，紀念兩國的友誼跟美好的一刻。

高嘉瑜在臉書提起韋德齊演說內容，「沒有痛苦和勇氣就無法成功地實現民主」，台捷兩國有相似通往民主艱難之路，捷克在1989年絲絨革命民主化前，遭受40多年壓迫，當時沒有太多人站出來反對共產黨，人民排隊等配給供應、看共產洗腦電影、並歡慶歌頌它，雖然不滿卻沒勇氣改變，只因害怕極權政權而保持沉默，對於少數挺身而出的異議人士，遭國家祕密警察迫害和監視，捷克人卻漠不關心，只想過著喝啤酒、種菜的日子。

韋德齊說，因年輕學生與反對派的勇氣鼓舞了社會，後來越來越多人對共產政權不滿，並增強對自由的渴望，1989年捷克學生的絲絨革命，就如同台灣學生在1990年「野百合學運」角色相似。

韋德齊坦言，自己在絲絨革命前，也跟多數人一樣不喜歡被共產黨統治，卻默不吭聲、向命運妥協，由於學生與西歐、美國民主力量帶來改變的機會，至此他對自己發誓，「將積極奮鬥，爭取民主自由」，不再被動、坐以待斃任憑自由逝去，所以選擇參政，並勉勵台灣人以民主的勇氣 ，戰勝對極權的恐懼。

立法院歷史性的一刻！ 捷克參議長韋德齊演說結語大呼： 「我是台灣人！」 捷克參議長韋德齊是四十五年來首度於台灣國會議場演說的外國議長，更是第一位非邦交國議長演講者，對台灣與立法院都深具象徵意義。 我們都戴上了有兩國國旗在上的口罩，在議場... 由高嘉瑜發佈於 2020年8月31日 星期一

(中時新聞網)