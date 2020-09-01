捷克參議院議長韋德齊（Milos Vystrcil）今（1）日赴立法院發表演說，以中文表示「我是台灣人」，再次展現對台灣的支持，也讓在場立委起身鼓掌歡呼。對此，民進黨立委高嘉瑜表示，「立法院歷史性的一刻！」
韋德齊在演說中表示，台灣和捷克命運相似，為追求民主生活作出努力，並引用美國前總統甘迺迪在柏林牆邊宣示「我是一個柏林人」之言，在演說尾聲用中文說出「我是台灣人」，引起全場鼓掌長達20秒之久。
捷克參議長韋德齊是45年來首度於台灣國會議場演說的外國議長，更是第一位非邦交國議長演講者，對台灣與立法院都深具象徵意義。高嘉瑜也戴上有兩國國旗的口罩，在議場拍照留念，紀念兩國的友誼跟美好的一刻。
高嘉瑜在臉書提起韋德齊演說內容，「沒有痛苦和勇氣就無法成功地實現民主」，台捷兩國有相似通往民主艱難之路，捷克在1989年絲絨革命民主化前，遭受40多年壓迫，當時沒有太多人站出來反對共產黨，人民排隊等配給供應、看共產洗腦電影、並歡慶歌頌它，雖然不滿卻沒勇氣改變，只因害怕極權政權而保持沉默，對於少數挺身而出的異議人士，遭國家祕密警察迫害和監視，捷克人卻漠不關心，只想過著喝啤酒、種菜的日子。
韋德齊說，因年輕學生與反對派的勇氣鼓舞了社會，後來越來越多人對共產政權不滿，並增強對自由的渴望，1989年捷克學生的絲絨革命，就如同台灣學生在1990年「野百合學運」角色相似。
韋德齊坦言，自己在絲絨革命前，也跟多數人一樣不喜歡被共產黨統治，卻默不吭聲、向命運妥協，由於學生與西歐、美國民主力量帶來改變的機會，至此他對自己發誓，「將積極奮鬥，爭取民主自由」，不再被動、坐以待斃任憑自由逝去，所以選擇參政，並勉勵台灣人以民主的勇氣 ，戰勝對極權的恐懼。
(中時新聞網)
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