金門縣平均每15戶就有1戶是新住民家庭，多元文化的大家庭多采多姿。3名國立金門大學海邊系同學在移民署金門縣服務站的輔導下，與新住民朋友、志工打成一片，完成暑期長達1個月，收穫滿滿的見習之旅。

移民署說明，金門大學是國內唯一設有海洋與邊境管理學系的大專院校，培育未來在移民、海關、海巡工作領域服務的人才，每年暑期透過策略聯盟及官學合作的方式，由移民署提供實習名額，讓學生實際了解公部門相關運作模式，並學習法律條文的執行運用。

今年因為受到疫情影響，兩岸「小三通」自2月10日起停航，但移民署南區事務大隊金門縣服務站仍用心規畫相關課程，讓3名同學看到第一線工作實況。

其中，王鈺琄同學表示，在參與「志工與通譯服務人員教育訓練」時，看到很多志工戴著老花眼鏡，拿著筆記本仔細抄下講授重點，積極發問相關的移民法規，退而不休的求知精神讓人非常感動。

參加「新住民免費電腦課程」的施名芸與張琪筑同學也說，許多人經常使用的投影片設計及Office軟體，對新住民朋友來說都是嶄新的課程與體驗，移民署貼心、實用的輔導，讓他們對日常電腦資訊運用有了更多認識。

金門縣服務站主任廖蔚蘭表示，海洋與邊境管理的議題日趨重要，學校透過策略聯盟的合作，由移民署提供實習場域，讓學生獲得從態度、願景到實務面的體驗學習，以達到資源共享、交流合作，培育更多的專業優秀人才。

(中時 )