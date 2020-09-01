國民黨31日串連執政縣市召開記者會揚言抵制美豬、美牛開放。對此，政治評論員李正皓問國民黨2個問題，請問2024的藍營總統候選人會不會訪美？而如果國民黨執政後，敢宣布重新禁止美豬來台？如果國民黨無法回答，就請腦子清醒一點！

政府宣布開放美豬牛引發在野黨強烈反彈，國民黨主席江啟臣28日召開記者會，抨擊蔡政府開放美豬、牛政策。江啟臣說，蔡英文必須向人民道歉，因為民進黨在野時總說跟人民站在一塊，結果現在態度卻180度轉彎，宣布開放美豬，棄民於不顧，這真的是為了台灣好嗎？還是為了大內宣，不惜犧牲台灣人的健康與農民的權益？

對此，李正皓今在臉書發文表示，國民黨可以選擇繼續反對美國豬肉開放，但下列兩個問題國民黨能回答嗎？第一，2024年國民黨總統候選人要不要在「選前」訪美？第二，2024年如果國民黨重新執政，國民黨敢承諾宣布重新「禁止」美國豬肉進口台灣嗎？

李正皓提醒，如果上述兩個問題國民黨都沒辦法回答，那繼續反對下去的理由或正當性何在？這幾天鬧一鬧對支持者有交代就夠了，見好就收，國民黨真的想全面與美國鬧翻？在野胡鬧一時爽，一直胡鬧一直爽，再胡鬧下去，國民黨就要永遠在野了。國民黨腦子清醒一點！

(中時新聞網)