開放進口美豬、美牛引發中央地方風暴，行政院長蘇貞昌稱中央地方一條心才不會天下大亂，台北市長柯文哲1日嗆，沒有人會故意對中央政府搗蛋，但不能一味叫人配合，他也說，如果用美豬美牛換來美國跟台灣簽訂FTA自由貿易協定，「我就給你喝采，但有嗎？」

蔡英文總統宣布明年元旦將進口含瘦肉精美豬、美牛，引發地方政府反彈，蘇貞昌今表示，台灣防疫有成，但在保護國人健康的同時，也要與國際接軌，呼籲中央地方同步一條心，才不會亂。

柯文哲對此回應，要同步一條心就要早點講，對於台灣2000億養豬產業鏈是很大打擊，現在是完全不設防，有沒有限量？這影響很大，沒有人會故意對中央政府搗蛋，但不能一昧叫人配合。

外界認為中央一旦修法後，北市自治法規恐失效，開罰法源就沒了，市府要怎麼因應，柯文哲說，當時他看農委會的公文，已把瘦肉精排除在外，一開始在訂自治條例時沒有罰責，宣示性的成分較多，但不希望這件事變成「鬥法」，要求民進黨政府先把要怎麼做講清楚再來回應。

此外，衛福部長陳時中也針對地方稱要求零驗出表示不要為小事扯後腿，柯文哲認為，台灣在國際上困難，大家都曉得，所以想問，小英開放進口美豬、美牛是換了什麼東西回來？國際地位只是一個很空泛的名詞。

至於行政命令預告是60天，這次農委會7天就公告是否「鴨霸」，柯文哲說，這件事情有點鴨霸嘛，還是那句話，到底換了什麼東西回來要講啊。

(中時 )