失蹤3天的高雄14歲少女，警方終於在今天清晨於竹東的一處套房夾層尋獲，高雄三民二分局警方已將少女帶回調查，釐清這幾天的行蹤與藏匿少女的幕後嫌犯，並通知少女家屬前來帶回，同時將外號「保全界李宗瑞」的羅姓男子帶回調查。

為了這起高雄少女失蹤案，全台共動用200多名警力，透過手機PGS追蹤少女的行蹤，雖「高規格」找人， 不料手機訊號卻在大台北地區飄忽不定，讓警方疲於奔命，最終在今晨於竹東尋獲，原來2人手機恐在第1時間已交給第3者，為的是投下煙霧彈，拖延警方尋獲的時間，事實上，警方也證實少女的手機，早被另一名盧姓嫌犯帶走。

警方表示，8月31日逮捕盧姓、王姓嫌疑人到案說明，但兩人說詞避重就輕不願坦承實情，警方利用通聯紀錄、定位系統調閱上百支監視器，發現劉女並未離開新竹的一處透天厝，警方前2次前往搜索，並未發現劉女蹤跡，但1日上午3度搜索，發現4樓套房一處密室夾層，隨即破壞便找到正在睡夢中的劉女及羅嫌。

警方指出，當時尋獲劉女時，她並沒有太大的反應，心情相當平靜，精神狀況相當正常，從外觀看來也毫髮無傷，至於是否遭受下藥，仍需做後續檢驗。經過初步詢問，劉女曾向羅嫌表示想離開，但遭受到羅男控制，警方將嫌犯依刑法略誘、妨害自由罪移送高雄地檢署偵辦。

回顧警方剛開始尋找失蹤少女，獲報時第一時間鎖定少女手與羅男的手機訊號，發現2人手機位置一致，推測羅男應與少女在一起，但詭異的是，2人手機訊號卻在大台北地區飄忽不定，先是出現在北市中正區水源路一帶，後來又接連出現在萬華、五股等處，昨晚則在廈門街現蹤，讓警方一頭霧水，遍尋不到人。

後來警方多線並進，除了手機訊號外，同時也鎖定可疑車牌號碼追查，並於昨下午於淡水率先攔獲該車，但詭異的是，車內卻不見少女蹤影，且駕駛人也非嫌疑最大的羅男，而是另名盧姓男子（37歲）。盧男供稱，他曾在新竹高鐵站載該名失聯少女一程，對方在新北永和下車後，即自行離開不知去向。

警方雖聯繫不上羅男，但昨晚通知羅男的妻子到案，帶回警局偵訊，意外發現羅妻的LINE重要對話紀錄疑似遭到刪除，且對於丈夫的行蹤交代不清，警方持續進行偵訊，最後終於突破2人心防，這才坦承少女沒有在台北，人還在竹東。

由於羅妻所指的新竹竹東套房警方先前已前往現場搜查過一次，但並未有所獲，此次在羅妻供出少女行蹤後，再度折返回該套房二次調查，這才終於在一處隱蔽的夾層中發現少女，立即將同在現場的羅嫌逮捕，並將少女一併帶回。

雖然全案今告偵破，但全案仍然疑點重重，警方鎖定的少女、及羅男手機訊號在大台北地區飄忽不定，且不定時開關機，疑似企圖製造行蹤斷點，混淆警方查緝，種種跡象顯示，少女與羅男手機第一時間恐就已交給第三者。

(中時新聞網)