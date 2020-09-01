通勤上班多久可接受，有網友分享，自己天天開車３小時通勤，最近突然覺得很累，不知到大家怎麼看，貼文引發網友熱議，不少人直呼，完全受不了長時間通勤，不但浪費時間，也浪費體力，其實超過半小時就可以考慮租房子了！

網友在PTT上分享，他已持續五年每天早上7時20分出門上班，但抵達公司卻已經快9點，這樣天天開車三小時通勤，讓他突然覺得有點疲倦，不知道是不是該上健身房鍛鍊一下，但他也好奇詢問，這樣通勤時數大家受的了嗎？

貼文曝光後，多數網友留言直呼「受不了！」因為來回通勤實在很浪費時間和體力，而且好像已是過勞死的條件之一了！另有不少網友表示，通勤來回1小時都受不了，考量到時間成本，通常超過30分鐘以上的通勤距離，其實就可以考慮租屋了。

不過也有許多網友表示「薪水」和「怎麼通勤」也是考量點，如果是搭捷運可以，但騎車和開車就不行。此外，不少人也喊話要看薪水，如果薪水可以乘以1.5倍，那就能夠考慮，薪水低又賣健康和時間，不划算！

此外，這篇貼文也釣出許多通勤族，很多人都花大把時間通勤「 基隆通車新北差不多 不過國道轉捷運是還好 反正就滑手遊」、「現在就是每天通勤兩小時豐原到苗栗」、「開車上班40分開八年了，老實說有點膩」。

(中時新聞網)