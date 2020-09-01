今日上午9時許，到任台中市府27多天，還未獲市長盧秀燕布達的政風處長詹政曇「自行」列席市政會議。（盧金足攝）

台中市政風處長詹政曇（左）雖私下表示「我是奉命來的」，但對市政會議上並無他的「政風處長」名牌，只能配合離席。（盧金足攝）

台中市府每周二上午9點30分，由市長盧秀燕主持市政會議，今日上午9時許，到任市府27多天，還未獲盧秀燕布達的政風處長詹政曇「自行」列席市政會議，但隨即被研考會主委吳皇昇以市長還未布達請出會場，詹政曇雖私下表示「我是奉命來的」，但對市政會議上並無他的「政風處長」名牌，只能配合離場。

新任政風處長詹政曇雖已參加法務部廉政署主持的宣誓典禮，「對政風處長人選一事，台中市政府仍靜候法務部協商」，強調「依據宣誓條例規定，未依法宣誓，視為未就職。而依宣誓條例第五條規定，宣誓應於就職任所或上級機關指定之地點公開行之。」

盧秀燕日前在市議會臨時會，對民進黨議員質詢，法務部廉政署已主持宣誓典禮，為何市長盧秀燕還不承認，無黨籍議員則說，「誰布達誰付薪津」。

盧秀燕當時回應，法務部有提名權，台中市府有同意權，所以市府等待協商，但務部比較忙，沒時間協商，還神回「像極了愛情！」

但詹政曇今日上午9時許，先「自行」坐在市政會議的會議室，但9時20多分快開會前，研考會主委吳皇昇婉轉的向詹政曇說明，因還未經市長布達，所以先請他離席。

對是否已到任，完成宣誓儀式？詹政曇說，「他是奉命」出席市政會議，但對主辦市政會議的研委會請他離席，他也配合，「承長官之命」。

台中市府與法務部未來如何協商，建立人選共識，還是一場中央與地方的角力戰。

(中時 )