據美國傳媒報導，美國University of North Texas（UNT）上月26日宣布，驅逐所有公派訪問學者和留學生，並限令一個月內離境，校方未有作出回應。

據美國網媒DRC報導，大學發給學生的郵件中指出，校方大決定結束受中國國家留學基金委員會資助的公派訪問學生在該校學習的資格，並且不能再使用學校信箱、伺服器等服務。

報導指出，涉事學生可以聯繫舍監，並由他們陪同進入校園，收拾個人用品，校方又透露已通報政府簽證部門，相關學生們的J-1簽證已在8月26日當日結束，有中國留學生表示錯愕，並呼籲校方收回決定。

美國總統川普於今年5月29日曾簽發總統令，禁止任何與在中國從事「軍民融合」項目的院校機構有關聯的學生和學者，到美國進行本科以上的學習和學術研究，美國國務卿蓬佩奧表示，可能在未來數星期或數個月會公布細節。

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